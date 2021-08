La Guadeloupe est « dans une phase extrêmement compliquée ». Face à un triplement du nombre d’infections Covid sur une semaine et à une couverture vaccinale basse (27 % de primo-vaccinés), le préfet Alexandre Rochatte a annoncé lundi la mise en place d’un nouveau confinement de trois semaines à partir de mercredi 20 heures. Le but : « Casser la courbe » d’une quatrième vague du coronavirus avant la rentrée de septembre. Une annonce qui intervient moins d’une semaine après une décision similaire en Martinique.

L'annonce en vidéo du préfet de Guadeloupe sur le nouveau confinement à partir de mercredi 20h pour 3 semaines pic.twitter.com/ixH6Xz3So4 — Philippe Berry (@ptiberry) August 2, 2021

Dans le cadre de ce confinement, le couvre-feu est avancé d’une heure, de 20h à 5h. En journée, les déplacements sont limités à une sphère de 10 km, sauf « motif impérieux ». Les bars seront fermés pour trois semaines, y compris en terrasse. Et le préfet travaille avec les collectivités locales pour conserver une ouverture des restaurants à l’heure du déjeuner.

Mais Alexandre Rochatte a averti : « Il s’agit d’une première phase, j’espère que nous n’aurons pas à aller plus loin. » Si les courbes des contaminations et des hospitalisations continuaient de grimper, le confinement se durcirait, avec un couvre-feu dès 18h et la fermeture des restaurants et des commerces non-essentiels.