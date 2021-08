Dans son bureau, rue Sainte-Anne, à Paris, le chef de la 2e division de la préfecture de police, Jean Henry, lit attentivement la lettre adressée par un détenu. Le policier a déjà rencontré son auteur, un certain Eugène-François Vidocq. C’était ici même, par un froid matin de mars 1809. Ce petit voyou, fils d’un boulanger d’Arras, dans le Nord, était venu lui proposer ses services. Le trentenaire avait été condamné au bagne, il y a une dizaine d’années, pour une histoire de « faux en écritures publiques et authentiques ». Il s’était déjà évadé par deux fois des prisons de Brest et de Toulon, et s’était juré de ne plus y retourner. En cavale, il avait eu l’idée de se racheter en travaillant comme indicateur pour la police, lui qui connaît mieux que personne le monde de la pègre.

Face au fonctionnaire, ce gaillard à la carrure impressionnante et à l’énorme bagout lui a assuré pouvoir rendre l’Empire de Napoléon un peu plus sûr. « A cette période, il ne faut pas trop se balader dans les campagnes », explique en effet l’historien et journaliste Xavier Mauduit, auteur du livre Vidocq : une vie épique *. « Il y a des bandes comme les chauffeurs de pieds, qui brûlaient les pieds des paysans pour les faire avouer où ils cachaient leur butin. Dans les villes, la nuit, les rues sont des coupe-gorge, décrit-il. Et il y a tous les soldats de l’armée de Napoléon qui rentrent chez eux, n’ont pas de boulot, mais savent manier les armes et n’ont pas trop peur du sang. Vidocq est arrivé en disant : "moi, je vais vous régler le problème". »

Des milliers d’arrestations

Sur le coup, Jean Henry s’est demandé s’il pouvait vraiment faire confiance au trentenaire, se contentant de le remercier. Quelques mois plus tard, Vidocq est une nouvelle fois arrêté par la police. Et depuis sa cellule de la prison de la Force, il a pris la plume pour supplier le policier d’accepter sa proposition. Cette fois, après avoir lu son courrier, le chef de la 2e division accepte. Fort de la réputation qui le précède, le détenu va s’employer, les mois suivants, à lui fournir des informations sur les codétenus qui se confessent à lui, persuadés qu’ils font partie du même monde. Avec le temps, Jean Henry comprend que son indicateur pourrait utiliser sa parfaite connaissance du milieu pour sillonner les rues de Paris et dénoncer les malfrats qu’il fréquente.

En mars 1811, Vidocq s’enfuit de prison avec la complicité de ​​Jean Henry et du ministre de la police, sans éveiller les soupçons de ses codétenus. A l’extérieur, il enchaîne les succès. « Vidocq est à l’origine de milliers d’arrestations car il sait faire, il connaît les malfrats, les repère, a des réseaux d’indicateurs. Il tire sa légitimité de son efficacité », souligne Xavier Mauduit. En 1812, Henry propose à son protégé de créer une brigade de sûreté, chargée d’enquêter sur les crimes les plus graves : meurtres, assassinats, viols, vols à main armée… Pour mener à bien sa mission, il recrute des agents « qui ont des carnets d’adresses », un casier judiciaire. Il se déguise, utilise des pseudonymes, s’infiltre parmi les malfaiteurs et n’hésite pas à provoquer le crime.

Des méthodes peu orthodoxes

Vidocq et la sûreté traversent les époques et les changements de régimes politiques. En 1818, l’Empire de Napoléon s’est effondré comme un jeu de cartes à Waterloo. Vidocq, officiellement toujours en cavale, est gracié par le roi Louis XVIII, le frère de Louis XVI, de retour sur le trône de France après des années d’exil. Mais ses méthodes peu orthodoxes commencent à être décriées par le pouvoir, qui veut changer la police. « La création de la police telle que nous la connaissons est très tardive, fin XIXe début XXe siècle. Au temps de Vidocq, on a plutôt peur quand on croise un policier », note Xavier Mauduit. Ne pouvant plus compter sur le soutien de Jean Henry, qui a quitté la police en 1821, Vidocq, 52 ans, est peu à peu écarté jusqu’à ce qu’il démissionne, en 1827. Il s’installe près de Paris, à Saint-Mandé, et se plonge dans la rédaction de ses mémoires.

« Vidocq écrit lui-même sa légende, bien que beaucoup de choses soient inventées », insiste Xavier Mauduit. Dans le même temps, il inspire à Victor Hugo le personnage de Jean Valjean et à Balzac celui de Vautrin. En 1833, désireux de reprendre du service comme enquêteur, il fonde le Bureau de renseignements pour le commerce, qui n’est rien de moins que la première agence de détective privée. Il s’éteint à 82 ans, le 11 mai 1857.

« Un policier d’aujourd’hui ne peut pas se reconnaître en lui »

Deux siècles plus tard, que reste-t-il dans la police de Vidocq ? « A chaque fois qu’il y a des affaires de ripoux, il y a un peu de Vidocq qui apparaît. Sauf qu’aujourd’hui, c’est très marginal, alors qu’à l’époque, cela faisait partie de l’institution », estime Xavier Mauduit. Mais, dit-il, « un policier d’aujourd’hui ne peut pas se reconnaître dans ce personnage, car il est à l’opposé de toute la déontologie du métier ».

* « Vidocq : une vie épique », de Xavier Mauduit, éditions Bayard Culture, 370 pages, ISBN 978-2227494695, 19,90 euros