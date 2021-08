La nouvelle carte nationale d’identité (CNI) entre en vigueur ce lundi 2 août dans toute la France. De la taille d’une carte bancaire, ce nouveau document remplace la précédente version qui datait de 1995 et répond à la demande d’une harmonisation européenne des formats de cartes d’identité, rappelle Le Monde.

« Dès aujourd’hui, chaque personne voulant obtenir une CNI, ou faire renouveler une CNI arrivée à expiration, « bénéficiera de la nouvelle carte », selon le ministère de l’intérieur. Les anciennes CNI restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

Une partie biométrique

Le ministère de l’Intérieur vante un document « plus pratique et [au] design modernisé », mais aussi et surtout « plus sécurisé », en vue notamment d’empêcher la fraude à l’identité, un crime recensé près de 45.000 fois en 2019 selon ses données.

La grande nouveauté de cette nouvelle CNI réside dans la biométrie avec QR code qui permettra de vérifier si le document est authentique, et une puce, du même type que celle d’une carte bancaire, stockera les données du titulaire, notamment deux empreintes digitales, précise Le Monde. Ces données biométriques seront stockées dans un compartiment hautement sécurisé et dont l’accès est spécifiquement encadré, assure le ministère de l’Intérieur. Il précise que ces composants électroniques « ne permettent aucune géolocalisation et ses usages ne sont pas traçables par l’État.

Autre nouveauté : aux informations habituelles, il sera possible désormais de faire apparaître deux adresses sur sa carte pour les enfants en résidence alternée chez leurs parents.