Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Lille commence parfaitement sa saison de football. En battant 1-0 le PSG dimanche à Tel-Aviv, le Losc repart à la maison avec le Trophée des champions. La défaite semble par contre avoir du mal à passer pour Paris. Le résultat fait en effet tache au vu des immenses ambitions du club. Les Parisiens ont dû tout de même faire avec de nombreux absents : Donnarumma, Ramos, Verratti, Neymar ou encore Mbappé.

C’est le carnet rose du jour. Beauval a deux nouveaux pensionnaires. Huan Huan, la femelle panda prêtée par la Chine au zoo du Loir-et-Cher, a donné naissance à des jumeaux en bonne santé dans la nuit de dimanche à lundi. Les deux petits plantigrades, nés peu après 1 heure du matin, viennent enrichir la famille panda de Beauval, déjà forte de leur père Yuan Zi et de leur grand frère Yuan Meng, né le 4 août 2017. Les deux nouveau-nés n’auront des noms définitifs que dans 100 jours. Ils seront choisis par la Première Dame chinoise.

C’est fait : les handballeuses françaises sont qualifiées pour les quarts aux Jeux de Tokyo. Pour cela, elles ont dominé lundi le Brésil (29-22) au Yoyogi Stadium. Les joueuses d’Olivier Krumbholz ont mis fin à leur série de trois matchs sans victoire et acquis un deuxième succès, décisif pour la qualification, face à des Brésiliennes qui jouaient aussi leur survie dans la compétition. En quête à Tokyo de l’or olympique, seul titre qui manque à leur palmarès, les Bleues risquent cependant d’hériter des grandissimes favorites, les Norvégiennes, en quarts mercredi. En attendant, on savoure cette qualification et cette victoire… Bravo !