Ce samedi matin à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), des policiers ont été la cible d’une attaque au couteau commise par un homme âgé d’une trentaine d’années qu’ils venaient interpeller. Selon

Les policiers sont intervenus ce jour à #IvrySurSeine pour un individu en crise de démence. Un policier a été légèrement blessé à la main par une arme blanche lors de l'intervention, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

, vers 11h30, l’équipe de police secours était intervenue au bureau de Poste du boulevard Paul-Vaillant-Couturier après avoir été appelée car un individu perturbait le travail des agents. L’individu bloquait, entre autres, la porte d’accès de l’établissement et semblait souffrir de « crise de démence », selon la préfecture de police.

Apercevant les forces de l’ordre, le trentenaire a pris la fuite, toujours selon Le Figaro, et a sorti un couteau lorsque deux policiers ont tenté de contrôler son identité. Toujours selon nos confrères, l’homme a tenté de poignarder l’un des deux hommes au torse et a réussi entailler la main de l’autre policier, le blessant grièvement. L’individu violent a finalement été maîtrisé grâce à l’utilisation d’un pistolet à impulsions électriques, interpellé et placé en garde à vue. Le policier blessé à la main a été conduit à l’hôpital pour être opéré.