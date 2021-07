Le nombre de patients atteints du Covid-19 à l'hôpital et en soins intensifs, a progressé samedi, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Les services de soins critiques, qui accueillent les malades les plus gravement atteints, comptaient ce samedi 1.099 patients, contre 1.072 la veille et 878 il y a sept jours.

Le seuil des 1.000 malades dans ces services avait été franchi jeudi. Quatre-vingt-onze patients ont été admis ces dernières vingt-quatre heures. Cet indicateur était passé sous le seuil de 1.000 le 7 juillet, avant d'entamer une lente remontée.

42.466.447 personnes ont reçu au moins une injection

Le nombre de personnes hospitalisées est aussi légèrement monté à 7.409 malades, contre 7.363 vendredi dont 467 admis ces dernières vingt-quatre heures. Samedi 24 juillet, les hôpitaux de l'hexagone comptaient 6.787 patients. Côté contaminations, le nombre de nouveaux cas positifs s'est établi samedi à 23.471 contre 24.309 vendredi. Le taux de positivité reste stable à 4,3%. La maladie a emporté 43 personnes en vingt-quatre heures à l'hôpital, portant le total des décès à 111.898 depuis le début de la pandémie - dont 85.384 à l'hôpital -.

Côté vaccination, 42.466.447 personnes ont reçu au moins une injection (soit 63% de la population totale) depuis le début de la campagne en France et 35.400.285 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 52,5% de la population totale).