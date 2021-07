Après plus d’une décennie de domination, les prénoms Emma et Gabriel ne squattent plus la tête du classement des prénoms les plus donnés en France. Selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, sur les 736.000 bébés nés en 2020 en France, ce sont les prénoms Jade et Léo qui ont désormais les faveurs des Français

Chez les filles, le prénom Jade a été donné à 3.814 bébés en 2020. « Louise » la talonne en deuxième place (3 811) mais pourrait prendre la tête si l’on y ajoutait les « Louïse » avec « ï » (12), suivi du prénom Emma qui dégringole donc à la 3e place (3.478 naissances) et du prénom Alice (2.987 naissances). Du côté des garçons, le prénom Léo arrive en tête, avec 4.496 enfants appelés ainsi en 2020, et devance donc Gabriel (4.415 naissances), Raphaël (3.970 naissances) et Arthur (3.800 naissances).

Les prénoms courts ont toujours la cote

Comme les années précédentes, on observe une augmentation des prénoms courts, avec une ou deux syllabes, notamment chez les filles avec des prénoms comme « Mia », « Lina », ou « Léa ».

Très tendance également, les prénoms des enfants de « stars ». Milann, prénom donné par l’influenceuse et star de la téléréalité Nabilla à son fils, a bondi de 190 places. En revanche, après deux années dans le classement de tête, le prénom Kylian, en référence au célèbre attaquant de l’équipe de France de football, perd 30 places pour atteindre la 103e position.