Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Riner nous brise le cœur, pire journée de lose à l'épée et au BMX..

Pas de mots. Ça a commencé avec l'élimination des épéistes en quarts de finale, eux qui avaient remporté tous les titres olympiques de la catégorie depuis Sydney. Nouveau fail de Yannick Borel après l’individuel. La suite ? Trois Français en finale du BMX, zéro médailles, et une chute pour Daudet qui avait le bronze presque assuré. Enfin, la déflagration de la nuit : Teddy Riner sorti en quarts de finale des lourds par Bashaev. Le numéro 1 mondial de la catégorie n’a rien fait du combat, mais un contre mal maîtrisé du Français lui a donné la victoire au golden score. Teddy peut encore jouer le bronze en repêchages, comme à Pékin, mais il imaginait toute autre chose. Nous aussi. Pour en savoir plus, suivez notre live JO par ici.

Un véhicule a percuté la terrasse d’un café, faisant une morte et six blessés dont un grave, jeudi soir dans le 17e arrondissement de Paris, a-t-on appris auprès des services de secours et de source policière. Il s’agirait un accident et non d’un acte volontaire, selon une source policière. Une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire par conducteur de véhicule » et des faits de « blessures involontaires », a précisé une source judiciaire. Quant au chauffeur de la voiture, il a pris la fuite à pied.

L’île de La Réunion emboîte le pas de la Martinique et se reconfine pour deux semaines à partir de ce week-end. Le préfet du territoire d’Outremer, Jacques Billant, a annoncé ce jeudi qu’un confinement partiel allait s’appliquer en journée au département, qui subit de plein fouet une nouvelle vague de contaminations au Covid-19, comme de nombreux autres territoires des Antilles. « Pendant les quinze prochains jours, seuls les établissements recevant du public dans lesquels le masque ne peut pas être porté en continu seront fermés », a indiqué le préfet en citant les restaurants, les bars, les salles de sport et les lieux couverts d’activité qui devront donc cesser toute activité. Pour plus de précisions, c'est ici.