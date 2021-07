Le Pass sanitaire entrera en vigueur « entre le 7 et le 10 août », a indiqué ce mercredi matin sur BFM TV le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Outre les restaurants et bar, il sera alors obligatoire pour voyager en train grande distance comme « les TGV, les Intercités et trains de nuit » et en avion.

Adoptée par le Parlement dans la nuit de dimanche à lundi, la loi sur cette mesure « est actuellement revue par le Conseil constitutionnel, elle devrait être promulguée le 7 août et mise en application dans les jours qui suivent, entre le 7 et le 10 août », a-t-il estimé.

« Les contrôles seront effectués essentiellement à l’abord des quais », a précisé le ministre, tout en rappelant qu’il « y aura aussi des contrôles aléatoires à bord des trains ».