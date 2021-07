On en sait un peu plus sur le protocole sanitaire qui sera mis en place à la rentrée, dans les établissements scolaires. Interrogé sur Franceinfo ce mercredi matin, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, a expliqué qu'au collège et au lycée, seuls les non vaccinés auront cours à distance s'il y a un cas de coronavirus dans une classe.

En ce qui concerne les écoles primaires, les classes seront fermées dès le premier cas de Covid, comme cette année, a indiqué le ministre de l'Education.