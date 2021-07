Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron a déclaré ce mardi à Papeete (mercredi matin à Paris) que la France avait « une dette » envers la Polynésie française pour les essais nucléaires réalisés de 1966 à 1996 dans le Pacifique. Dans son discours déroulé face aux responsables polynésiens, il a affirmé que les victimes de ces essais devaient être mieux indemnisées. Le chef de l’Etat n’a toutefois pas prononcé le mot de « pardon » qui était réclamé par des associations de victimes de ces essais. En visite en Polynésie française depuis dimanche, Emmanuel Macron était attendu sur ce dossier particulièrement sensible des essais nucléaires dans le Pacifique. Et c’est d’une manière informelle qu’Emmanuel Macron a dans un premier temps choisi d’en parler. Il s’est en effet arrêté, lundi, au bord de la route pour discuter avec des militants de l’association antinucléaire 193, assurant qu’il les avait « entendus ». Le soir même, le président a réaffirmé souhaiter « la vérité et la transparence » sur ce sujet.

C’est l’excellente nouvelle de la nuit : la France compte une médaille d’or de plus. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron sont devenus mercredi champions olympiques du 200 m en aviron après un duel incroyable avec les Pays Bas. Surtout, ils ne repartent pas seulement avec la plus belle médaille. Devant, de deux dixièmes, ils embarquent avec eux le record olympique. Julien Laloye, notre envoyé spécial à Tokyo, revient pour vous sur cette superbe course des nouveaux champions olympiques.

Les rameurs français Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, champions olympiques d'aviron en deux de couple à Tokyo, le 27 juillet 2021. - Lee Jin-man/AP/SIPA

L’ancienne ministre de la Justice Rachida Dati a été mise en examen le 22 juillet pour « corruption passive » et « recel d’abus de pouvoir » dans l’enquête sur ses prestations de conseil auprès de l’ex-PDG de l’alliance Renault-Nissan Carlos Ghosn, a indiqué mardi le Parquet national financier. L’actuelle maire LR du VIIe arrondissement de Paris avait initialement échappé à ces poursuites en novembre, à l’issue d’un premier interrogatoire de 16 heures devant les juges d’instruction qui l’avaient alors placée sous le statut intermédiaire de témoin assisté.