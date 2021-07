C’est une première. En 2020, 42 % de femmes ont été nommées pour la toute première fois à des postes dirigeants au sein des administrations de l’Etat, un chiffre « historique », a annoncé mardi le ministère de la Transformation et de la fonction publiques.

« Ce chiffre était de 33 % en 2016. Il dépasse pour la première fois l’objectif légal du dispositif des nominations équilibrées fixé depuis 2012 par la loi Sauvadet », s’est félicitée la ministre Amélie de Montchalin dans un communiqué, avant une réunion, le jour même, sur les engagements des ministères en faveur de l’égalité professionnelle au sein de l’Etat.

Une majorité de femmes mais peu de dirigeantes

La fonction publique hospitalière (FPH) et la fonction publique territoriale (FPT) pour lesquelles seuls les chiffres de 2019 sont disponibles, enregistraient cette année-là, à égalité, 47 % de femmes primo nommées aux emplois supérieurs contre respectivement 38 % et 35 % en 2016. « Beaucoup reste à faire pour parvenir à un véritable changement culturel dans nos administrations. Alors que nous comptons 62 % de femmes dans la fonction publique, 32 % d’entre elles seulement occupent des emplois supérieurs et dirigeants », a rappelé la ministre.

Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE), a estimé que cette progression masquait des disparités entre les différents versants de la fonction publique avec 47 % de femmes primo nommées dans la fonction publique hospitalière contre 37 % pour la fonction publique d’Etat en 2018. L’objectif avait été fixé à 40 % en 2017.

Il rappelait que « le non-respect des règles » avait conduit, pour 2018, « 26 employeurs publics (6 ministères et 20 collectivités) à s’acquitter d’un montant total de pénalités de 4,2 millions d’euros ».

La parité favorisée par les obligations

Il déplorait aussi qu’au sein des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche, les obligations soient respectées mais « sans effet de ruissellement réel sur le plafond de verre ».

« Là où les obligations existent, la parité est au rendez-vous : 46 % d’administratrices au sein des conseils des universités, 43 % de professeures au sein des comités de sélection. Mais les espaces de pouvoir et les domaines techniques demeurent des bastions masculins avec 82,8 % de présidents d’universités ou 70,3 % de vice-présidents Recherche, 83,2 % de directeurs d’instituts universitaires de technologies (IUT) et 74 % de professeurs ».