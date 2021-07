« Le graff, je dirais qu’il y a 70 % du temps où tu vas faire que regarder s’il y a de la sécurité, s’il y a des métros, si l’accès est possible et les trente autres pourcents du temps c’est là où tu vas t’amuser le plus. » A Paris, le groupe de jeunes graffeurs RTZ investit la nuit les voies du métro pour y déposer leur signature.

Quand les métros ne circulent plus, vers 3 heures du matin, les garçons vérifient soigneusement si l’accès leur est possible. Lorsqu’ils entendent des sirènes de voiture de police, il faut s’en aller, se cacher, revenir.

Pour les graffeurs, les murs des tunnels sont des spots privilégiés puisqu’ils leur offrent une publicité gratuite et très voyante, même si c’est illégal. Vivez une nuit avec ces artistes clandestins dans la vidéo de notre partenaire Brut.