Le drame s’est produit alors que le trafic battait son plein en ce dimanche de chassé-croisé. Un ouvrier d’un chantier est décédé en fin d'après-midi à la suite d’un éboulement au niveau du secteur de la gare de Massy-Palaiseau, dans l’Essonne, a indiqué la procureure d’Evry. Le trafic du TGV Atlantique a été stoppé « par précaution » à la suite de ce « glissement », vers 17h 30, a ajouté la procureure Caroline Nisand, ne pouvant pour l’heure donner d’autres précisions.

Selon François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne, « un ouvrier a été enseveli » au cours d’un « accident de chantier à la jonction des RER B et C et de la voie TGV à hauteur de Massy ». Il s’agit d’un effondrement sur un chantier de forage, ont précisé les sapeurs-pompiers de l’Essonne. L'élu précise que 70 TGV sont à l'arrêt.

Les voyageurs en partance pour le Sud-Ouest sont invités à reporter leur voyage. La SNCF indique en effet qu'aucun train ne circulera ce soir au départ de la gare Montparnasse. La SNCF recommande également aux voyageurs, de et vers la Bretagne, de reporter leur trajet, des retards étant attendus.

> Plus d'informations à venir