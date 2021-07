Le week-end est passé trop vite, vous êtes en vacances, loin de tout écran et vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité. Malgré tout, vous souhaitez briller à la machine à café (ou devant le barbecue). Pour ça, rien ne vaut nos cinq infos dans le rétro.

La première médaille d’or française

Il était celui que personne n’attendait, qui devait à l’origine jouer les remplaçants : l’épéiste Romain Cannone a offert sa première médaille d’or à la France ce dimanche après une journée de compétition rêvée. Pour lire son parcours hors-norme, découvrez cet article de notre envoyé spécial à Tokyo : « Les Américains ne voulaient pas de moi », l’histoire derrière la médaille d’or de Romain Cannone

Info bonus : Epée, sabre, fleuret… Pour vous, c’est plus ou moins la même chose ? Attention, vous risquez de vexer les puristes. « Tu mets un épéiste au sabre, c’est la cata », mais au fait, comment on choisit son arme ?

Espionnage à grande échelle

Depuis une semaine, les révélations concernant le logiciel d’espionnage Pegasus, capable de s’infiltrer dans les téléphones portables et d’accéder à toutes les données, y compris celles contenues dans les messageries cryptées, se multiplient. Me Etienne Drouard, avocat spécialiste des données personnelles, et ancien membre de la Cnil, décrypte les enjeux que soulève la mise au jour de ce scandale : «Avec le projet Pegasus, on assiste à une démocratisation de l’espionnage»

Pass sanitaire, clash familial

Cet été, l’ambiance sera électrique autour du barbecue. Car le pass sanitaire, qui est entré en vigueur depuis mercredi, risque de s’inviter dans les discussions amicales et familiales. Et autant dire que le débat provoque chez certains des réactions épidermiques… allant parfois jusqu’à la rupture amoureuse. Découvrez notre article : « Je me suis fait traiter de folle »… Ils sont en conflit avec leurs proches à cause du pass sanitaire

Info Bonus : Après près de trois heures de réunion, les parlementaires ont convenu d’un compromis sur le projet de loi controversé qui étend le pass sanitaire et impose l’obligation vaccinale aux soignants. Un accord de principe trouvé entre les députés et les sénateurs

Nouvelles mesures pour freiner la reprise épidémique dans les Alpes-Martimes

Dans ce département, le taux d’incidence dépasse désormais les 400 cas pour 100.000 habitants, là où le seuil d’alerte est fixé à 50. Pour freiner la reprise épidémique, le préfet des Alpes-Martimes, a pris différentes mesures : retour du masque, consommation d’alcool sur l’espace public, musique… Découvrez les nouvelles mesures.

Emmanuel Macron en Polynésie

Le premier déplacement d’Emmanuel Macron en Polynésie française aurait dû se faire en 2020. Mais la crise sanitaire avait à l’époque contraint le chef de l’Etat de modifier ses plans. C’est donc finalement samedi après-midi (dimanche matin à Paris) que le président de la République est arrivé à Papeete, sur l’île de Tahiti.