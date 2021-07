Les manifestations samedi contre le pass sanitaire ont donné lieu à 71 interpellations dont 24 à Paris et 29 membres des forces de l’ordre ont été blessées, selon un décompte dimanche du ministère de l'Intérieur. Les manifestations ont rassemblé 161.000 personnes dont 11.000 dans la capitale, toujours selon Beauvau.

A Paris, 21 personnes ont été placées en garde à vue, a précisé le parquet. « 27 policiers et deux gendarmes ont été blessés. Aucun manifestant ne l’a été », a ajouté l’Intérieur. Ces manifestations ont été émaillées d’incidents entre policiers et manifestants à Lyon, Nantes, Toulouse et Paris, notamment sur les Champs-Elysées après la dispersion.