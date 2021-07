Un appel à la vigilance. Le temps de ce vendredi sera encore majoritairement ensoleillé, à l’exception de la façade ouest du pays, où des orages éclateront, prévient Météo-France.

#vigilanceOrange



2 épisodes orageux débutant en matinée sur la Bretagne, s’évacuant par la Manche en soirée.

Troisième épisode orageux violent attendu en soirée sur est Limousin, Auvergne, Bourgogne.



Crues en cours sur les rivières Oise et Aisne.

Quatorze départements sont en effet placés en vigilance orange « orages » sur la façade ouest et dans le centre : les Côtes-d’Armor, le Finistère et le Morbihan, la Manche, l’Yonne, la Côte-d’Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l’Allier, la Loire, la Creuse, le Puy-de-Dôme et enfin la Corrèze et le Cantal.

Par ailleurs, la vigilance orange « crues » est maintenue sur l’Aisne et l’Oise jusqu’à cet après-midi, 16 heures. A noter que le vent de sud deviendra assez fort sur la chaîne pyrénéenne.