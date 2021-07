Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Jour J pour les JO de Tokyo

La cérémonie d’ouverture va donner ce vendredi à 20h locales (13h à Paris) le coup d’envoi officiel des JO d'été de Tokyo, reportés d’un an par la pandémie de coronavirus et secoués par bien des tempêtes. Dans le contexte particulier d’un monde vivant sous la menace du Covid-19, la cérémonie, dont les détails sont, comme le veut la tradition, tenus secrets, sera « plus simple et plus sobre », ont prévenu les organisateurs. Sans public, mais avec le défilé des 206 délégations rangées derrière, pour la première fois, deux porte-drapeaux, une femme et un homme (la judoka Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saït pour la France). Dans la tribune d’honneur, le président français Emmanuel Macron, arrivé ce vendredi matin à Tokyo, sera entouré notamment de l’Empereur du Japon Naruhito, du président du Comité international olympique Thomas Bach et de la Première dame des Etats-Unis, Jill Biden.

Le pass sanitaire voté cette nuit à l’Assemblée

Au terme d’une nuit blanche animée, l’Assemblée nationale a voté à l’aube ce vendredi le nouveau projet de loi anti-Covid avec l’extension du pass sanitaire, déjà partiellement en vigueur depuis mercredi, ainsi que l’ obligation vaccinale pour les soignants. Le sprint législatif promis par l’exécutif a pris des allures de course d’obstacles avant même que le Sénat à majorité de droite ne se saisisse de ce texte brûlant dès aujourd’hui. Le gouvernement vise une adoption du projet de loi avant la fin du week-end au bout du bout de la session parlementaire exceptionnelle. Car avec 22.000 contaminations ces dernières 24 heures, au plus haut depuis le 5 mai, l’épidémie flambe à nouveau.

Séparatisme : adoption définitive attendue d’un texte controversé

Ecrasé par les rebondissements de la crise sanitaire, le débat sur le projet de loi controversé de lutte contre le séparatisme touche ce vendredi à sa fin avec un ultime vote de l’Assemblée nationale qui vaut adoption définitive. Après cinq mois d’allers et retours parlementaires, le texte prévoit la pérennisation dans le droit commun de dispositifs expérimentés depuis 2017 via la loi « sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme » : encadrement plus sévère de l’instruction à domicile, délit de « séparatisme », répression de la haine en ligne, contrôle renforcé des associations, financement des cultes… Des nouvelles « lois liberticides » qui participent à « l’emballement sécuritaire », dénoncent les défenseurs des libertés publiques.