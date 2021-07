L’Assurance-maladie bat le rappel. « Plus de cinq millions de personnes » souffrant de comorbidités ne sont pas encore vaccinées contre le Covid-19, a indiqué ce jeudi l’organisme de santé.

« Ce sont 5 millions de personnes qui sont en situation à risque au moment où repart l’épidémie », a insisté Dominique Martin, médecin-conseil national de la Caisse nationale de l’Assurance-maladie lors d’un point presse.

Insuffisant, mais en progression constante

Sur les deux derniers mois, l’augmentation du taux de vaccination des personnes atteintes d’au moins une pathologie associée à un risque de développer une forme grave de Covid-19 est « variable, mais souvent conséquente », note toutefois l’Assurance-maladie. Ainsi, à la mi-juillet, 78,2 % des personnes sous dialyse avaient un cycle vaccinal complet (+9,4 points entre le 23 mai et le 11 juillet), 70,4 % de celles atteintes de trisomie (+20,9 points), 74,1 % pour celles souffrant de cancers actifs (+26,8 points), 62,7 % pour les maladies respiratoires (+31,8 points) et 69,7 % pour les diabétiques (+31,8 points).

D’une façon globale, sur ces populations, « on a gagné 14 points pour la première injection et 31 points pour les vaccinations complètement terminées », a indiqué Dominique Martin.

Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, "La quatrième vague n'est pas une épidémie de jeunes, mais de non-vaccinés. Ce sont eux qui propagent le virus. Ils sont dangereux pour eux et pour les autres puisqu'ils peuvent contaminer les personnes à risque,."https://t.co/3IxQgPr5SC — L'Obs (@lobs) July 21, 2021

Concernant l’autre facteur de risque, l’âge, l’Assurance-maladie fait état d'« encore un million de personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas eu d’injection [86,15 % ont eu une première injection, 81,4 % ont un schéma vaccinal complet] », auquel s’ajoute « un peu plus d’un million de personnes entre 65 et 74 ans [88,3 % une injection, 82,7 % complet] ».

D’autres opérations à venir pour accompagner la vaccination

Parmi les actions engagées depuis fin mars pour accompagner la vaccination, l’Assurance-maladie fait état de 7 millions de courriers envoyés aux personnes de 50 ans et plus, 3,5 millions de courriers plus ciblés, 7,15 millions de SMS…, ainsi que plus de 2.000 actions sur le terrain (vaccination éphémère, itinérante, à domicile…).

Pour « poursuivre cette mobilisation », les médecins traitants ont la possibilité depuis le 14 juillet « de solliciter la liste de leurs patients non vaccinés », a indiqué le directeur de l’Assurance-maladie, Thomas Fatôme, ajoutant que 4.800 médecins généralistes en avaient pour l’instant fait la demande.

Les pharmaciens recevront également à partir de ce jeudi des flyers et des kits pédagogiques à distribuer aux personnes souffrant de diabète ou en situation d’obésité et, la semaine prochaine, le service médical de l’Assurance-maladie commencera à contacter les 20.000 personnes de plus de 16 ans sans médecin traitant et ayant des pathologies à fort risque.