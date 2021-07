Certaines victimes ne décolèrent pas. L’avocat d’une association de proches de victimes des attentats du 13-Novembre a annoncé avoir déposé une plainte mercredi contre Génération Z, mouvement de soutien à Eric Zemmour, pour « l’usage à des fins électoralistes » de photos de victimes sur son compte Twitter.

La plainte, adressée au procureur de Paris mercredi après-midi, « dénonce le détournement à des fins personnelles, politiques et électoralistes » de photos de victimes, a indiqué à Jean Reinhart, conseil de l’association 13onze15, confirmant une information de France info.

L’association dénonce une récupération politique

Le mouvement Génération Z, qui rassemble des jeunes soutenant la candidature du polémiste à l’élection présidentielle de 2022, a publié mardi sur son compte Twitter une série de photos en noir et blanc, avec un cadre bleu-blanc-rouge, de victimes d’attentats ou de faits divers accompagnées du mot clé #NosViesComptent. Figurent notamment des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Eric Masson, policier abattu à Avignon en mai lors d’un contrôle sur un point de deal et Théo, vendeur de 18 ans mortellement poignardé le 10 juillet dans une boutique de téléphonie en Seine-et-Marne.

« En agissant ainsi Génération Z créé un préjudice et viole les dispositions légales relatives à la protection de la vie privée », a estimé Jean Reinhart, précisant que la plainte avait été déposée pour « utilisation et détournement d’images sans le consentement des ayants-droit ». « Nous trouvons inadmissible cette façon de faire, nous ne voulons pas, en cette période proche du procès et électorale, être récupérés par qui que ce soit », a-t-il fustigé.

« C’est de la profanation »

« L’utilisation sans autorisation d’images de victimes de terrorisme n’est pas une façon de rendre hommage à leur mémoire. C’est de la profanation. Quelle que soit la couleur politique », a estimé sur Twitter l’association 13onze15. La diffusion de ces clichés a suscité de nombreuses réactions d’indignation sur Twitter.

« J’ai juste envie de hurler » face à « cette ignoble campagne pro-zemmour utilisant les photos de nos enfants décédés », s’est indigné Georges Salines, père d’une jeune femme tuée au Bataclan. Le porte-parole de Génération Z Stanislas Rigault, interrogé par France Info, s’est défendu de toute instrumentalisation. « Si honorer la mémoire des victimes c’est de la récupération, on n’y peut plus rien », a-t-il dit, précisant que l’objectif était de « mobiliser sur l’insécurité et rendre hommage aux victimes de meurtres et d’attaques au couteau ».

Je suis parti en vacances aujourd'hui. Ce soir en arrivant chez les amis, je regarde twitter et je tombe sur cette ignoble campagne pro-zemmour utilisant les photos de nos enfants décédés. J'ai juste envie de hurler. — Georges Salines (@GeorgesSalines) July 20, 2021

Vingt personnes doivent être jugées pour les attentats du 13-Novembre (130 morts et 350 blessés), le procès doit s’ouvrir le 8 septembre et durer environ neuf mois.