Ce n’est pas encore la canicule, mais ce jeudi, les ventilateurs ne seront pas un luxe pour les habitants du Sud-Ouest. Météo-France annonce en effet un gros coup de chaud dans cette partie de l’Hexagone, avec des « pointes de températures entre 36 et 38 °C entre les terres du Sud-Ouest et l’arrière-pays méditerranéen ».

Une hausse des températures due à une dépression atlantique qui va s’approcher du golfe de Gascogne et provoquer une intensification de la chaleur, indique le service de prévisions.

