13h15 : Pas de pass sanitaire dans les établissements scolaires à la rentrée

« Les lycéens ne seront pas soumis à un pass sanitaire [pour aller en classe]. Notre stratégie a été que les enfants soient le plus possible scolarisés. On ne va pas dire maintenant 'si vous n’êtes pas vaccinés on va vous priver d’école' », affirme Jean Castex.