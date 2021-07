Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le Pass sanitaire devient obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture

Préparez vos justificatifs : pour aller dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (contre 1.000 auparavant), les Français doivent désormais présenter une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif, alors que le nombre des contaminations explose en raison du variant Delta, plus contagieux. Avec 18.000 contaminations en vingt-quatre heures, soit 150 % de plus sur une semaine, « nous n’avons jamais connu cela » a mis en garde mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui n’hésite plus à parler de « quatrième vague ». Le masque en extérieur fait son retour dans les zones touristiques où l’épidémie repart (Haute-Garonne, Charente-Maritime…).

« Projet Pegasus » : Macron dans la liste des cibles potentielles du logiciel espion

L’exécutif sur écoute ? Des numéros du président Emmanuel Macron et de membres du gouvernement figurent sur une liste de cibles potentielles du logiciel Pegasus, utilisé par certains Etats pour espionner des personnalités, a déclaré ce mardi Laurent Richard, directeur de l’organisation Forbidden Stories, confirmant une information du Monde. Le quotidien a révélé mardi que ces numéros, dont celui de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe et de 14 membres du gouvernement, figuraient « dans la liste des numéros sélectionnés par un service de sécurité de l’Etat marocain, utilisateur du logiciel espion Pegasus, pour un potentiel piratage ». Le royaume chérifien conteste son implication dans cette affaire d’espionnage.

NBA : Milwaukee champion grâce à un énorme Antetokounmpo

Cela faisait 50 ans que Milwaukee attendait ça. Les Bucks ont remporté mardi le second titre NBA de leur histoire en s’imposant chez eux face aux Phoenix Suns (105-98) à l’issue d’un match âpre et disputé, portés par un Giannis Antetokounmpo qui est entré dans la légende. L’ailier grec aura régné tant en défense qu’en attaque, réalisant l’une des performances les plus marquantes de l’histoire de la ligue, avec 50 points et 14 rebonds au final. Le « Greek Freak » a encore élevé son niveau, lui qui tournait déjà à plus de 32 points de moyenne jusqu’ici dans cette finale. En face, malgré 26 points, Chris Paul repart bredouille, et il n’aura sans doute pas beaucoup d’opportunités de remporter un titre à 36 ans.