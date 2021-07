Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La semaine chargée du gouvernement pour faire adopter son projet de loi sur les nouvelles mesures sanitaires a commencé. Lundi soir, le Conseil des ministres a adopté le texte imposant le pass sanitaire progressivement à partir de mercredi. Pour tenter de rassurer, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a assuré qu’une « période de rodage » d’une durée limitée est prévue, évoquant « une semaine » ou un peu plus, afin d'« accompagner les professionnels ». Le texte arrive maintenant ce mardi entre les mains des députés avant un passage au Sénat.

Son nom sera sur toutes les lèvres, mais Xavier Bertrand ne sera volontairement pas présent physiquement. Les Républicains se réunissent ce mardi autour de plusieurs candidats potentiels de la droite à l' élection présidentielle de 2022. Afin d’y voir plus clair sur les intentions de chacun, le président de LR Christian Jacob, le président du Sénat Gérard Larcher et le maire d’Antibes Jean Leonetti, qui a été chargé d’une mission sur le « processus de rassemblement » des candidats potentiels en 2022, vont donc accueillir cette rencontre à partir de 15 heures dans un hôtel parisien « à huis clos ». Sont attendus l’ancien négociateur pour le Brexit Michel Barnier, le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez et le maire de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) Philippe Juvin, tous LR, ainsi que la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, qui a quitté LR. Les discussions devraient notamment porter sur l’organisation d’une primaire.

Neuf jours après Richard Branson, l’espace devrait accueillir ce mardi son deuxième milliardaire. Jeff Bezos, l’homme le plus riche de la planète, s’apprête en effet à décoller pour le premier vol habité de son entreprise Blue Origin. La fusée New Shepard décollera à 8 heures (15 heures en France) depuis un site isolé dans le désert occidental du Texas. L’évènement sera retransmis en direct sur BlueOrigin.com, à partir d’une heure et demi avant le lancement. Aux côtés de Jeff Bezos sur ce vol entièrement autonome, figurera son frère Mark ainsi que la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans Olivier Daemen, qui deviendront respectivement l’astronaute la plus âgée et le plus jeune de l’Histoire.