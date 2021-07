Vous comptiez partir en Espagne, mais l’envolée des cas de coronavirus vous incite à faire marche arrière au dernier moment. Vous aviez prévu un séjour en Tunisie, mais le pays vient de passer en zone rouge et les départs sont désormais soumis au régime des motifs impérieux. Vous étiez sur le point de partir en Dordogne mais votre fille a chopé le coronavirus quelques jours avant le départ et elle doit s’isoler (et vous avec) ? … Cet été vous réserve des surprises, mais pas des bonnes. Et vous avez dû annuler une partie de vos vacances.

Où comptiez-vous partir ? Que s’est-il passé ? Avez-vous réussi à vous faire rembourser votre séjour ? Avez-vous trouvé un plan B pour vos vacances ou restez-vous à domicile ? Vivez-vous ce changement de programme avec philosophie ou êtes-vous très déçu ?