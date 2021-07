« Macron démission » ou « liberté, liberté »… Près de 1.200 personnes ont manifesté à Perpignan, ce samedi, contre la vaccination et le pass sanitaire, alors que la préfecture multiplie les mesures pour contenir l’explosion des cas de Covid-19 dans le département.

Quelque 400 personnes s’étaient rassemblées en milieu de matinée devant la préfecture avant de défiler dans le centre historique de la cité catalane, ont constaté des journalistes. En début d’après-midi, un défilé plus important, estimé à 1.200 personnes selon la préfecture, a parcouru la ville.

Une explosion des cas dans les Pyrénées-Orientales

« C’est donc ça, la démocratie en France », pouvait-on lire sur une pancarte tenue par une jeune femme. Une autre manifestante tenait un carton sur lequel elle avait écrit : « Non à la vaccination obligatoire. La liberté vaccinale est un droit. Ne touchez pas à nos enfants ». Plusieurs personnes arboraient des étoiles jaunes sur leur tee-shirt et portaient des pancartes faisant un parallèle entre la traque des juifs et celle, selon eux, des opposants aux vaccins.

Un manifestant en treillis particulièrement énervé s’en est pris verbalement à deux journalistes. « Pourquoi vous mentez, les journalistes ? Pourquoi vous le dites pas qu’on est en dictature ? Vous êtes complices ! », a-t-il lancé, avant de menacer de leur « péter la gueule » si elles ne quittaient pas les lieux. Frontalier de l’Espagne et très touristique, le département des Pyrénées-Orientales enregistre une explosion fulgurante des cas de Covid-19 et, avec plus de 250 cas pour 100.000 habitants, détient le taux d’incidence le plus élevé de métropole.

Fermeture des bars à 23 heures et port du masque

La préfecture a imposé à partir de ce samedi et jusqu’au 2 août dans tout le département le port du masque dans les espaces publics, sauf sur la plage et les grands espaces naturels, ainsi que l’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées sur l’espace public en dehors des restaurants et bars. Nouveau tour de vis des services de l’Etat annoncé ce samedi : la fermeture dès 23 heures des bars, restaurants, établissements de plage et épiceries de nuit des Pyrénées-Orientales. La mesure sera effective à partir de dimanche soir jusqu’au 2 août.

Les contaminations se produisent la plupart du temps « lors d’évènements festifs ou de rassemblements dans les bars, qui ont été répertoriés en Espagne mais également dans le département », relève l’Agence régionale de santé. La Catalogne voisine est frappée de plein fouet par une nouvelle vague de contaminations. Le 12 juillet, l’Occitanie avait été la première région de métropole à dépasser le seuil d’alerte de 50 cas pour 100.000 habitants. Aujourd’hui, le taux d’incidence régional a quasiment doublé et frôle les 90 cas pour 100.000 habitants.