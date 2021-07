Après Lieuron et Redon, la Bretagne sera-t-elle encore le théâtre d’une rave party ce week-end ? C’est en tout cas ce que craignent les autorités, qui sont sur les dents depuis plusieurs semaines pour tenter d’empêcher de nouveaux rassemblements. Une teuf serait d’ailleurs dans les tuyaux ce week-end. Elle pourrait « regrouper plusieurs centaines de participants » et « se dérouler entre le vendredi 16 et le lundi 19 juillet » dans la région.

Pour éviter qu’elle ne se tienne, les préfets des quatre départements bretons (Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, Morbihan et Finistère) ont chacun pris un arrêté pour interdire tout rassemblement festif à caractère musical pendant toute la durée du week-end.

Les véhicules avec des sound system dans le viseur

La circulation de tout véhicule transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé sera également interdite sur l’ensemble du réseau routier breton à partir de minuit ce vendredi et jusqu’à 8 heures lundi matin.

« Les forces de police et de gendarmerie seront à nouveau pleinement mobilisées pour assurer le maintien de l’ordre public et le respect des règles sanitaires dans ce cadre », prévient la préfecture d’Ille-et-Vilaine.