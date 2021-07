L’épidémie de Covid-19 flambe dans les Pyrénées-Orientales. « Nous sommes à plus de 400 % de contaminations en une semaine avec un taux d’incidence de 210 pour 100.000 habitants » dans ce département, a indiqué jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pour endiguer ce phénomène, des mesures viennent d’être prises sur l’espace public.

Olivier Véran: "Nous sommes à plus de 400% de contaminations en une semaine avec un taux d'incidence à 210 pour 100.000" habitants dans les Pyrénées-Orientales pic.twitter.com/dl0NAv73oB — BFMTV (@BFMTV) July 15, 2021

Ainsi, le port du masque est à nouveau obligatoire partout, sauf à la plage et dans les grands espaces naturels, dans toutes les communes du département. Et ce jusqu’au 2 août a indiqué vendredi la préfecture.

Alcool interdit sur la voie publique

Par ailleurs, alors que les touristes sont déjà arrivés, la consommation de boissons alcoolisées est aussi interdite sur la voie publique et les espaces publics en dehors des restaurants et des bars. Le taux d’incidence est passé de 12,7 pour 100.000 habitants le 2 juillet à 129,9 pour 100.000 habitants dix jours plus tard.

Mardi dernier, Pierre Ricordeau, le directeur de l’Agence régionale de santé Occitanie a indiqué que la densité de population de ce département, comme ceux de l’Hérault et la Haute-Garonne aussi confrontés à une reprise, mais aussi les flux touristiques ou la proximité de la Catalogne pouvaient expliquer cette flambée.