Une nuit de grosse galère. C’est ce qu’ont vécu les 400 passagers du TGV entre Toulouse et Paris, dans la nuit de jeudi à vendredi. Parti avec une heure de retard de la Ville rose, le train qui devait arriver à 20h11 dans la capitale a subi une succession d’imprévus.

Il devait partir peu avant 16 heures, mais un bagage abandonné à Matabiau a signé le début des problèmes. Il a pris une bonne heure de retard. Puis il a dû s’arrêter « à cause de personnes sur les voies », indique un porte-parole de la SNCF. Mais ce n’était que le début. Alors qu’il aurait dû être arrivé en région parisienne, vers 20 heures, le train a subi une panne d’électricité et s’est arrêté durant des heures entre Poitiers et Angoulême selon des usagers qui ont partagé leur mésaventure sur les réseaux sociaux.

Je préfère tellement le train à l'avion, que cette nuit on dort dans le TGV. Merci ! Ce trajet Toulouse - Paris restera mémorable. J'attends le champagne la prochaine fois qu'une merde comme ça arrive, comment vous rivaliserez avec Air France sinon...@ouisncf #laviocapollue pic.twitter.com/anWRhfkUjI — Nicolas Dubois (@nicolasdubois_) July 16, 2021

« Nous avons dû envoyer un autre train de Paris, il y a des procédures de sécurité qui prennent du temps, ainsi que le transbordement des passagers, qui dès le début ont été ravitaillés en eau », précise le porte-parole de la SNCF.

Remboursement à 200 %

Au final, le train est arrivé à Paris à 3h40 du matin, avec près de huit heures de retard. A l’arrivée en gare, ceux qui n’avaient pas de solution de logement ont été pris en charge par la SNCF à l’hôtel.

Les voyageurs seront « remboursés à hauteur de deux fois la valeur du billet, soit 200 % », a poursuivi le porte-parole qui rappelle que 18.000 trains circulent tous les jours sur le réseau.