Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Visé par une enquête portant sur des soupçons de conflit d’intérêts, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti est convoqué, ce vendredi à 9 heures, à la Cour de justice de la République. Il est accusé de s’être servi de son statut de ministre pour se venger de magistrats avec qui il avait eu maille à partir lorsqu’il était avocat. Emmanuel Macron a déjà laissé entendre qu’il n’entendait pas réclamer la démission de son ministre qui se dit, de son côté, « serein ». Pourquoi Eric Dupond-Moretti risque-t-il d’être mis en examen aujourd’hui ? Vincent Vantighem vous en dit plus par ici.

Météo France a placé ce vendredi matin dix départements du nord-est de l’hexagone en vigilance orange « crues ». Le Nord, l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Bas-Rhin, la Haut-Rhin et l’Ain sont concernés par l’alerte. En revanche plus aucun département ne se trouvait ce matin en vigilance orange pluies -inondations. Les autorités ont appelé à la prudence, faisant état de nombreuses routes coupées à la circulation et de dizaines d’interventions des pompiers. En Meurthe-et-Moselle, les communes de Briey, Longwy et Longuyon ont été particulièrement touchées par les inondations : jusqu’à 80 cm d’eau ont été observés dans les rues.

Le bilan des intempéries en Allemagne a grimpé à au moins 81 morts, suite à l’annonce vendredi de 50 décès dans la seule région du Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest du pays, une des plus affectées par les crues. De nombreuses personnes restent en outre portées disparues dans l’ouest du pays, faisant craindre un bilan au final encore plus lourd. « Je crains que nous ne voyions toute l’étendue de la catastrophe que dans les prochains jours », a prévenu jeudi soir la chancelière Angela Merkel depuis Washington, où elle effectue une visite. Pour en savoir plus, c’est par ici.