Avec l’été, les plages du littoral sont prises d’assaut, tout comme les sentiers de randonnée des Pyrénées. Des touristes qui pour certains ont fait le choix d’investir dans un pied à terre. Et ils sont nombreux à le faire en Occitanie car selon une étude de l'Insee, elle arrive en tête des régions françaises pour le nombre de résidences secondaires, devant Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, et concentre 16 % des logements de ce type de métropole.

En 2017, il y avait ainsi plus de 501.000 logements secondaires, soit 13,5 % du parc de la région, un logement sur sept. Certains l’acquièrent pour profiter de leur week-end ou préparer leur retraite, mais « avec la crise de nouveaux usages apparaissent : posséder une résidence secondaire permet de se confiner en dehors des grandes villes ou de télétravailler dans un cadre agréable », relèvent les auteurs de cette étude.

Les résidences secondaires de montagne🏔️ en majorité détenues par des habitants de la région, contrairement à celles du littoral 🌊

Et les propriétaires ne sont pas les mêmes que l’on soit à la mer ou à la montagne. Il y en a plus sur le littoral (41 % du parc) que dans les Pyrénées (22 %), mais celles de montagne sont plus plébiscitées par des résidents d’Occitanie, quand celles de bord de mer sont appréciées des habitants d’autres régions, voire des étrangers pour 15 % du parc.