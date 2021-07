Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Une nouvelle page va s’écrire pour la laïcité. Jean Castex va en effet installer ce jeudi matin le comité interministériel sur cette question. Réunissant une dizaine de membres du gouvernement, il marque le remplacement effectif de l’Observatoire de la laïcité, une instance consultative supprimée par décret il y a un mois après avoir été accusé de laxisme vis-à-vis de l’islamisme, ce dont se sont toujours défendus ses responsables. Ce premier comité interministériel devra notamment entériner un plan d’action en 17 mesures, allant de la formation de tous les agents publics au suivi du déploiement des « référents laïcité » dans les administrations.

Une partie de la France va encore vivre ce jeudi sous la menace des caprices du ciel. Les fortes pluies se poursuivent ce jeudi dans l’Est du pays. Dix départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France. Une vigilance orange « pluie-inondation » est en cours en Haute-Marne, Haute-Saône, Doubs et Jura, en raison d’un nouvel épisode « fortement pluvieux », « inhabituel pour la saison, concernant de larges territoires ». L’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont en vigilance orange pour les crues. Pour en savoir plus, c'est par ici.

C’est une annonce champagne de ce mercato. Le Paris Saint-Germain a officialisé mercredi l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Tout frais vainqueur de l’Euro avec l’Italie, élu meilleur joueur de la compétition dans la foulée, le jeune gardien de 22 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le vice-champion de France. On attend désormais avec impatience ce que va donner la concurrence entre le portier transalpin et Keylor Navas.