Le temps ce jeudi sera instable sur l’Est du pays et marqué par une amélioration sur l’Ouest, selon les prévisions de Météo-France.

#vigilanceOrange Les pluies abondantes ont débuté sur le Grand Est ce mercredi après-midi. Elles se prolongent jusqu'à jeudi mi-journée.



⚠️ Soyez prudents et restez informés https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/Fx7rlQ1YVx — Météo-France (@meteofrance) July 14, 2021

Une vigilance orangepluie- inondation est en cours jusqu’à ce jeudi midi sur les neuf départements : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône, Doubs et Territoire de Belfort. L’Aisne, la Meurthe-et-Moselle, les Ardennes et les Vosges sont en vigilance orange pour les crues.

Une température variable

Des pluies ou des averses parfois orageuses concerneront le Nord-Est et les Alpes du nord dans la journée avec des cumuls de pluie à surveiller entre le Grand-Est et la Franche-Comté. Sur le Nord-Ouest, le temps sera plus variable avec de belles éclaircies.

Une partie du Grand-Est et de la Franche-Comté est en #vigilanceOrange . D'ici demain soir, les cumuls de pluie pourraient atteindre 50 à 80mm, localement 100mm sur ces régions. Ces cumuls de pluie vont s'additionner à un début d'été déjà très pluvieux. pic.twitter.com/eTpdRUywmu — Météo-France (@meteofrance) July 14, 2021

Autour du Golfe du Lion, le soleil l’emportera avec un peu de mistral et de tramontane jusqu’à 70 km/h en rafales. Seules quelques averses orageuses seront à craindre sur les Alpes du sud. Ailleurs, le ciel sera encore bien nuageux avec quelques averses. Toutefois dans l’après-midi, des éclaircies se développeront dans les plaines du Sud-Ouest.

Le matin, les températures iront de 10 à 17 degrés, jusqu’à 18 à 21 degrés près de la Méditerranée. L’après-midi, il fera 17 à 26 degrés sur la plupart des régions, jusqu’à 27 à 31 degrés autour de la Grande Bleue.