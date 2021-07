Un petit moment de poésie avant le bruit des bottes et des chars d’assaut. Ce mercredi, peu avant le début du défilé militaire du 14-Juillet à Paris, un jeune militaire a demandé sa compagne en mariage sur les Champs-Elysées. Un instant filmé et partagé par l’Armée de Terre sur son compte Twitter.

L’élève officier, prénommé Maximilien, a confié à nos confrères de BFM TV que cette demande en mariage lui avait demandé deux mois de préparation, précisant qu’il souhaitait faire sa demande le 14 juillet « pour l’honneur de l’évènement ». « Paris c’est ma ville, les Champs-Elysées, la ville lumière… C’est juste extraordinaire », a-t-il expliqué à BFM TV.

« Nos équipes ont discuté avec lui et touchées par son histoire sont allées chercher sa copine de l’autre côté de la barrière pour qu’il puisse faire sa demande en mariage en mode panache, en mode armée de Terre », a précisé le ministère des Armée au Figaro. « C’était très impressionnant, je ne m’y attendais pas du tout. Je voulais faire ça discrètement entre amis. Mais finalement, ça a pris une ampleur un peu plus importante », a reconnu le jeune homme à BFM TV. Si on n’entend pas la voix de sa compagne dans la vidéo, leur baiser laisse peu de doute sur sa réponse.