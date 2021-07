Un temps de novembre en plein mois de juillet… Le temps mercredi sera pluvieux avec des averses orageuses surtout sur un grand quart Nord-Est, ensoleillé dans le sud du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Des précipitations parfois orageuses et soutenues se produiront sur l’est du pays, du Massif-central et Rhône Alpes vers le Nord-Est avec de bons cumuls localement sur le Grand-Est. De la Normandie et des Pays de la Loire au Sud-Ouest, le ciel sera variable avec des averses passagères. De la Bretagne au Cotentin, le ciel sera plus lumineux et le temps restera sec.

De violentes pluies attendues sur la Lorraine et le Bas-Rhin risquent de provoquer des crues importantes attendues la nuit prochaine sur les bassins de la Meuse et de la Moselle.

Nouvel épisode de fortes pluies sur la Lorraine et le Bas-Rhin, débutant cet après-midi et prenant fin demain jeudi en fin de journée. Crues importantes attendues la nuit prochaine sur les bassins de la Meuse et de la Moselle.https://t.co/bbNAHFUEZc https://t.co/N8csbn5akR — Météo-France (@meteofrance) July 14, 2021

Vent fort autour de la Méditerranée

Autour de la Méditerranée, à l’exception d’un risque d’ondée sur la Corse, le soleil l’emportera mais le vent d’ouest à nord-ouest soufflera assez fort à fort avec des rafales de 70 à 90 km/h près des côtes.

Le matin, les températures iront de 12 à 15 degrés, jusqu’à 16 à 20 degrés près de la Méditerranée.

L’après-midi, les températures resteront en-dessous des normales saisonnières, il fera 17 à 22 degrés en général, jusqu’à 25 à 31 degrés sur le pourtour méditerranéen et en Corse.

C’est quand le soleil ?

Jeudi, on devrait retrouver un peu d'éclaircies sur une moitié ouest, tandis que le nord-est va rester sous la pluie. Et le pourtour méditerranéen verra briller un grand soleil.