Ressortez les doudounes et les après-ski. En cette veille de 14 juillet, il a neigé à gros flocons sur le Pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées. Alors que dimanche, une chaleur harassante s’abattait sur le massif des Pyrénées, en ce début de semaine les températures ont dégringolé, au point de passer sous la barre fatidique de zéro. La faute à une masse d’air froid venue de l’Atlantique. Avoir de la neige en été en montagne, cela arrive régulièrement, mais plus rarement à cette période.

On dégage au 📷 @PicduMidi #neige le dernier épisode pour un début juillet remonte à 2017 mais c’était plus tôt #pyrenees pic.twitter.com/qjknfuSpqM — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) July 13, 2021

« Généralement, cela se concentre sur les périodes de juin et à partir du 15 ou 20 août. C’est beaucoup plus rare entre le 1er juillet et le 15 août. Ce qui exceptionnel, ce n’est pas tant qu’il neige au Pic du Midi, mais plutôt qu’il y en ait à 2.400 mètres, notamment dans le Luchonnais et que la neige reste au sol. C’est un phénomène qui s’est raréfié, il était plus courant il y a une quarantaine d’années. La dernière fois il faut remonter à 2017 », explique Christophe Dedieu, le président de Météo Pyrénées, une association de bénévoles qui informe des conditions en montagne sur les réseaux sociaux.

Ça va cailler sur le Tour

Rien à voir avec la neige du coucou, que l’on retrouve dans les Pyrénées une année sur deux. Elle tombe au mois de mai, au moment où l’oiseau du même nom se remet à chanter.

Le manteau blanc devrait être conservé quelques jours en très haute altitude mais les averses neigeuses ne devraient pas perdurer au-delà de ce mardi soir. Par contre, les spectateurs et coureurs du Tour de France, qui fera étape ce mercredi à Saint-Lary, ont tout intérêt à sortir les cuissards chauffants car le thermomètre ne devrait pas dépasser les 10 °C en altitude.