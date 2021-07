Allocution d’Emmanuel Macron EN DIRECT : Vers la vaccination obligatoire des soignants et l’extension du pass sanitaire à des lieux culturels… Le chef de l’Etat s’exprime dans quelques minutes

18h50 : Aller « le plus vite possible »

Sur la vaccination obligatoire des soignants, l’objectif de l’exécutif est d’aller « le plus vite possible », a souligné une source proche du président de la République à un peu plus d’une heure de l’allocution d’Emmanuel Macron. Le projet de loi pourrait arriver dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale le 21 ou le 22 juillet.