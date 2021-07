Pas facile de négocier chaque petit pois à chaque repas. De limiter les écrans quand tous les cours se font à distance. D’encourager à faire du sport quand toutes les activités ont été mises sur pause ou organisées en pointillé cette année. De refuser à son adolescent le smartphone tant attendu quand la vie sociale est devenue exclusivement virtuelle.

Négocier un retour en arrière s’annonce délicat

La pandémie, avec trois confinements et sept mois de couvre-feu, a limité les fêtes, bouleversé la vie sociale et culturelle et imposé beaucoup de temps à l’intérieur et en famille. Beaucoup de parents ont l’impression que leurs principes en ont pris un coup. Quand la tablette est devenue baby-sitter pour concilier télétravail et enseignement à domicile, quand on a lâché pendant des mois sur les légumes pour acheter la paix sociale, quand on a pris un abonnement à Disney+, négocier un retour en arrière s’annonce délicat.

Pourtant, depuis quelques semaines la « vie normale » est revenue. Pas forcément les règles qu’on avait imaginées pour son foyer… Les vacances estivales peuvent être une bonne occasion de renouer avec le sport, l'alimentation équilibrée et le temps de partage loin des écrans.

Et vous, avez-vous l’impression que cette année spéciale a endommagé un peu vos principes ? Votre autorité ? Est-ce que vous avez renoncé ? Qu’avez-vous mis en place pour ménager le plaisir d’être en famille ? Espérez-vous que ces vacances estivales soient une occasion de retrouver certaines règles de vie auxquelles vous tenez ?