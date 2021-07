Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Jusqu’au bout du suspense. L’Italie a remporté dimanche soir son deuxième Euro de football en s’imposant à Wembley contre l’Angleterre aux tirs au but (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.). Alors qu’ils évoluaient à domicile, les Anglais restent au coup de sifflet final sevrés de trophée depuis 1966. Revivez avec 20 Minutes ce match qui a d’abord vu les Italiens être menés sur un but précoce de Luke Shaw (2e) avant de revenir à la 67e grâce à l’égalisation de Leonardo Bonucci.

Deux jours avant la Fête nationale du 14 juillet, Emmanuel Macron va s’adresser aux Français ce lundi soir à 20 heures. Durant son allocution, le président compte faire le point le point sur la dégradation de la situation sanitaire. Avec la progression du variant Delta, il pourrait annoncer de nouvelles restrictions. Mais le chef de l’Etat ne devrait pas parler uniquement du Covid-19. Emmanuel Macron devrait en profiter pour définir le cap pour les dix derniers mois de la fin de son quinquennat, en particulier sur les réformes comme celle des retraites.

Les Etats-Unis​ ont chaud, très chaud. Le pays pourrait même battre de nouveaux records de températures alors que plusieurs régions de l’ouest subissent une vague de chaleur, la deuxième en quelques semaines, a averti dimanche le Service météorologique national (NWS). Las Vegas a d’ores et déjà égalé samedi son record absolu en atteignant 47,2 degrés. Depuis les prévisionnistes ont lancé un bulletin d’alerte pour cette agglomération ainsi que plusieurs autres centres urbains parmi lesquels Phoenix et San Jose, centre de la Silicon Valley, non loin de San Francisco. Selon les chiffres donnés samedi par la NWS, plus de 30 millions de personnes sont concernées par un bulletin d’alerte à la chaleur ou par une mise en garde. Sur le continent, le Canada est lui aussi concerné par ses températures extrêmes.