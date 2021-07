Le phénomène n’y a pas la même ampleur que dans d’autres grandes villes. Mais le fléau des rodéos sauvages n’épargne pas Rennes où l’on observe, comme ailleurs, une recrudescence des comportements dangereux au volant de deux-roues ou de voitures dès le retour des beaux jours. « C’est un phénomène saisonnier qui pourrit la vie des habitants dans certains quartiers », confirme la commissaire Nathalie Freche.

Pour éradiquer ces rodéos urbains, sources d’insécurité et de nuisances, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a appelé courant juin à un renforcement des contrôles, invitant les policiers à « saisir systématiquement les deux-roues » dans les quartiers les plus touchés. Suivant cette stratégie, plusieurs opérations sont actuellement menées ces derniers jours dans la capitale bretonne, notamment dans les secteurs de Cleunay, de Maurepas, de Kennedy et de La Prévalaye où les signalements sont les plus nombreux.

La fouille des caves pour repérer des scooters volés

Ce vendredi après-midi, c’est le quartier du Blosne qui était ciblé par les policiers. Leur travail de fourmi consiste tout d’abord à inspecter les caves et les parties communes des immeubles pour rechercher des engins motorisés ayant servi à faire des rodéos. « Ce sont souvent des engins volés donc notre objectif est de les faire retirer pour qu’ils ne soient plus en circulation », souligne la commissaire.

Les engins motorisés ayant servi à faire des rodéos sont souvent planqués dans les caves d'immeuble. - J. Gicquel / 20 Minutes

Dans le local d’un immeuble de la place de Prague, la pêche est d’ailleurs bonne avec la saisie d’un scooter déclaré volé qui sera récupéré un peu plus tard par la fourrière. En fouillant ces caves, les policiers trouvent aussi parfois de belles trouvailles en mettant à jour des planques servant à stocker des produits stupéfiants ou des objets volés.

L’intervention en flagrant délit difficile et dangereuse

Quelques minutes plus tard, direction l’avenue Henri-Fréville pour des contrôles sur la voie publique. « On va cibler les comportements dangereux comme la vitesse ou le non-port du casque », précise la commissaire. En cas de flagrant délit, les policiers laissent souvent filer les conducteurs pour éviter des suraccidents. « On recueille des informations pour identifier les engins motorisés et les conducteurs afin de les interpeller par la suite », souligne la responsable des policiers de terrain rennais.

Dans cette guerre contre les rodéos motorisés, la police rennaise compte également dans ses rangs un référent sûreté. En contact avec les élus de la ville, il est notamment chargé de leur souffler des idées d’aménagements urbains pour empêcher ces rodéos urbains. « C’est sûrement l’outil le plus efficace et durable », assure la commissaire Nathalie Freche, consciente que le travail sera long pour enrayer le phénomène.