La résilience de Julien Bry après son traumatisme comme soldat

« Toutes mes émotions sont complètement mortes, voilà. » L’ancien militaire Julien Bry témoigne sur son traumatisme à la suite d’une mission en Afghanistan. Après avoir vécu un attentat suicide et vu ses compagnons mourir sous ses yeux, le jeune homme commence à avoir des hallucinations et se retire de l’ armée pour se soigner.

Mais malgré son rapatriement en France et ses différents traitements, Julien Bry va mal : « Je suis mort de l’intérieur, je n’arrive pas à aimer, je ne sais plus où j’en suis. » C’est sa fiancée qui provoque un déclic et qui va lui permettre d’aller de l’avant. L’ancien militaire trouve aujourd’hui son remède dans l’écriture, le jardinage et la chanson. Écoutez son témoignage à l’occasion de la journée internationale de destruction des armes légères dans la vidéo de notre partenaire Brut.