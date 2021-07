Sans les mains ! Et sur le bras. Vous connaissez le « Magnet Challenge ». Le but ? Réussir à faire tenir un aimant sur le bras ou des objets métalliques. Ceci non à des fins esthétiques, mais afin de prouver que les vaccins anti-Covid sont si remplis de substances métalliques et étranges qu’ils nous transforment nous-mêmes en aimants. Les posts photos et les vidéos sur ce fameux challenge abondent sur les réseaux sociaux, Tik Tok, Youtube et encore Instagram.

Certains vont même plus loin, en supposant qu’avec le vaccin, on nous injecterait carrément un aimant dans le corps, le tout enrobé de rhétorique antivax.

Alors, risquons-nous tous d’être transformés en Iron Man and Woman ? Pas franchement, non. Cela n’empêche pas ce « Magnet Challenge » d’être particulièrement viral. Clémence nous explique pourquoi, cette semaine dans OMF Oh My Fake

Soyez forts contre les fake news

