Un foyer de contamination au variant Delta du coronavirus a été détecté dans une école, à Lansargues (Hérault), près de Montpellier, indiquent la préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS). C’est le premier cluster dans le département.

Ce jeudi, 16 cas positifs au variant Delta ont été détectés. « Tous les cas positifs et leurs contacts ont été placés en isolement pour une semaine », notent les services de l’Etat. Les investigations se poursuivent « autour des cas et de leurs contacts pour remonter les chaînes de contamination et bloquer la propagation du virus ».

Dépistage et vaccination

Une opération de dépistage sans rendez-vous est organisée sur la place Saint-Jean, vendredi (de 9 heures à 12 heures) et samedi (de 9 heures à 12 heures). Les services de l’Etat lancent également un nouvel appel à la vaccination. Le vaccibus des sapeurs-pompiers sera présent sur cette place, aux mêmes jours et aux mêmes horaires.

« Les cas graves qui sont à déplorer ces derniers jours en Occitanie et la vitesse de propagation du nouveau variant delta doivent inciter tous ceux qui hésitent encore à protéger leur santé grâce au vaccin », indiquent la préfecture et l’ARS.