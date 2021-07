Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce mercredi soir, alors que le procès n’a pas réussi à lever toutes les zones d’ombre qui entouraient le drame, Hubert Caouissin a été condamné à 30 ans de réclusion. Cet homme de 50 ans comparaissait devant la cour d’assises de Loire-Atlantique et a été reconnu coupable du meurtre des Troadec, une nuit de février 2017 à Orvault près de Nantes. Après plus de 7 heures de délibéré, les jurés n’ont donc pas suivi les réquisitions des avocats généraux, qui demandaient la réclusion criminelle à perpétuité, et ont retenu l’altération du discernement, élément qui a fait baisser la peine. Son ancienne compagne et mère de son fils, Lydie Troadec, a quant à elle été condamnée à trois ans de prison dont un avec sursis pour recel de cadavres et modification des lieux d’un crime.

Un seuil « tragique ». C’est le mot employé par l’Organisation mondiale de la santé qui a annoncé mercredi que le Covid-19 avait fait désormais quatre millions de morts du Covid-19. Alors que ce chiffre risque encore d’augmenter : la pandémie, loin d’être terminée, reprend en intensité, notamment aux Etats-Unis et au Brésil, sous l’impulsion du très contagieux variant Delta. Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajouté que ce bilan était « très certainement » sous-évalué. Il a averti que le « monde était à un point dangereux dans cette pandémie », apparue en Chine à la fin 2019, en raison des nouveaux variants et de la levée des restrictions sanitaires. L’OMS a mis en garde contre une levée trop large des restrictions, y compris dans des pays avec un taux de vaccination élevé.

La Perfide Albion a vaincu ses démons. L’Angleterre s’est imposée chez elle et rejoint l’Italie en finale. C’est dur pour les Danois, qui avaient ouvert le score sur un coup franc magistral avant d’encaisser un but contre son camp de Kjaer, de tenir jusqu’aux prolongations et de céder sur un penalty litigieux. Mais il faut bien l’avouer, ce sont les Anglais qui ont dicté le scénario de ce match. Et qui vivront, ce week-end, la première finale d’un Euro de leur histoire !