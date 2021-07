« Embarquons maintenant ! » Après avoir fait le tour de l’Espadon​, un des quatre sous-marins français qu’il est possible de visiter, mais le seul amarré à flot, une voix nous exhorte à monter à bord et vivre l’aventure avec la soixantaine de sous-mariniers. On a hâte. L’ancien engin militaire basé sous l’écluse fortifiée de Saint-Nazaire intrigue et fascine par sa longueur (77 m) et son envergure (1.200 tonnes).

Après quatre mois de restauration, l’Espadon s’est refait une petite beauté et a tout pour plaire aux visiteurs qui pourront le redécouvrir (à partir de samedi) grâce à un nouveau parcours de visite. Au choix : vous êtes en mission vers la banquise (d’où le nom « 1964: mission sous la banquise ! ») accompagnés de Marc, reporter venu immortaliser cette expédition pour le compte de la marine nationale, ou vous êtes Jean le bidou, le plus jeune membre d’équipage ayant reçu l’autorisation du commandant pour une visite pour les enfants.

Des visiteurs s'apprêtent à monter à l'échelle pour entrevoir la banquise... - ©Vincent Bauza

« Fais bien attention à ta tête et tes pieds ! »

Mercredi matin, lors de l’inauguration de l’Espadon restauré, nous avons eu la chance de faire les deux parcours d’une quarantaine de minutes chacun, équipé d’un casque audio-guide. L’aventure plus didactique et plus vivante de Jean le bidou dans « le plus beau sous-marin du monde » nous a charmés. Après avoir parcouru les quais de l’écluse fortifiée (et régler le son de notre audio-guide pour ne pas manquer une miette des explications), nous voilà à quelques mètres de l’Espadon. Le sous-marin ne fait pas son âge (il a été mis en service en 1960). Quasiment aucune « ride » sur la coque, pourtant fortement dégradée lorsque les travaux de restauration ont commencé en début d’année.

« A l’extérieur, c’est énorme. Dedans, c’est tout petit et bien rempli… Fais bien attention à ta tête et tes pieds ! », conseille Jean le bidou lorsqu’on pénètre dans le premier sous-marin français à avoir plongé sous la banquise en 1964. Là, très vite, on se rend compte qu’il ne faut ni être claustrophobe (les personnes à mobilité réduite, non-voyants, claustrophobes bénéficient d’un dispositif visuel et auditif), ni pivot d’une équipe de basket (mesurer plus d’1,95 m)…

L’impression d’être avec les 65 sous-mariniers

Au gré des anecdotes de Jean le bidou, on déambule en se faufilant d’une salle à l’autre. En tendant l’oreille, on entend des ronflements par-ci, un bruit de sonar par-là. Pour entrevoir la banquise – la rejoindre est la mission de notre voyage on vous rappelle –, on grimpe à l’échelle dans un conduit très étroit. Dans chaque salle, des infrarouges déclenchent de nouvelles bandes sonores.

Des visiteurs dans le sous-marin. - ©Vincent Bauza

On a de plus en plus l’impression de faire partie de l’équipage et de partager le quotidien des 65 sous-mariniers. Sur une grande table dans le logement de l’équipage, un jeu de Monopoly étalé et un jeu de cartes distribué. Sur une autre, un couvert parfaitement mis. A droite toute, la chambre du Commandant qu’on surnomme « le Pacha » puis le carré des officiers avec un lit (caché d’un rideau) petit et très étroit qui nous ferait presque préférer la voiture-couchette de la SNCF… « Le Cercle Polaire approche… », ça sent la fin de l’aventure. Nous voici dans la salle des torpilles, tout à l’avant du sous-marin. Une sirène retentit, une lumière rouge scintille. On sursaute. Dernier frisson d’un voyage haut en couleur et en sons au cœur de l’Espadon.