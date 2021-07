Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour le Premier ministre néerlandais, c’est une attaque « choquante et inconcevable ». Un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, Peter R. de Vries, a été gravement blessé par balles mardi soir à Amsterdam. La police a indiqué avoir arrêté trois hommes, dont celui suspecté d’être l’auteur des coups de feu, pour une raison qui restait inconnue mardi soir. Le journaliste et présentateur de télévision de 64 ans est une personnalité connue aux Pays-Bas. Des témoins ont entendu cinq coups de feu et vu que le journaliste a reçu une balle dans la tête, a rapporté la télévision publique NOS.

Après onze éprouvants jours d’audience, le procès de l’affaire Troadec touche à sa fin sans avoir réussi à lever toutes les zones d'ombre qui entouraient le drame. Mardi après-midi, les avocats généraux ont réclamé la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre d' Hubert Caouissin, jugé pour le quadruple meurtre survenu en février 2017 à Orvault près de Nantes. Une demande assortie d’une période de sûreté de 22 ans. « M. Caouissin est à l’origine de la mort de quatre personnes dans un bain de sang épouvantable […] Il est trop dangereux, il n’est pas question qu’il sorte », a lancé l’avocate générale Charlotte Gazzera. Trois ans d’emprisonnement ont été requis contre son ancienne compagne, soit le maximum qu’encourrait Lydie Troadec, 52 ans, jugée pour recels de cadavres et modification d’une scène de crime. Ce procès d’assises exceptionnel se terminera mercredi. Le matin, se dérouleront les plaidoiries des avocats de la défense. Le verdict pourrait être connu dans l’après-midi ou la soirée.

Andiamo ragazzi ! Brillants pendant plus d’une heure, les Italiens se sont fait peur, mardi, mais l’essentiel est là : ils ont sorti l’Espagne (1-1, 4 tirs au but à 2), avec un arrêt décisif de Donnarumma face à Morata, qui avait égalisé pour la Roja un peu plus tôt. « Peu de gens y croyaient mais nous sommes en finale », savoure Mancini, tandis que l’Espagne s’est sans doute rassurée avant le mondial. Angleterre ou Danemark, rendez-vous à 21 heures pour connaître l’adversaire de la squadra en finale.