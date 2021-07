Le dialogue entre les syndicats et la direction du Groupe gestionnaire des aéroports parisiens de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’Orly est dans l’impasse. « À ce stade, rien de plus » n’a été obtenu auprès de la direction Frédéric Lecocq, délégué syndical de la CGT des Aéroports de Paris, à l’issue d’une réunion de négociations. Résultat, « les préavis (de grève) de vendredi et samedi prochains sont maintenus », assure-t-il d’une même voix avec Véronique Pigueron, présidente de la CFE-CGC d’ADP.

« Pour l’instant, les préavis de grève ne sont pas levés », car « il n’y a pas d’avancées », hormis « quelques broutilles, un petit aménagement minime », et « la direction refuse de retirer le PACT (plan d’adaptation des contrats de travail, ndlr) », a indiqué Laurent Garssine, secrétaire général de l’Unsa chez ADP. Les préavis de grève de la CGT et de la CFE-CGC couvrent vendredi et samedi, tandis que celui de l’Unsa porte uniquement sur vendredi, mais ce syndicat « appelle aussi à faire grève samedi » dans le cadre des autres préavis, a relevé Laurent Garssine.

Les salariés consultés d’ici vendredi

Ces trois syndicats représentatifs demandent le retrait de ce PACT, qui prévoit une baisse ou une suppression de primes. En cas de refus, les salariés risquent un licenciement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Les salariés ont déjà été appelés à faire grève en juin et la semaine dernière – dont le premier week-end de juillet des grands départs en vacances – pour refuser ces baisses de rémunération.

« On va informer les salariés demain (mardi) et recueillir leur avis », a précisé Véronique Pigueron, en soulignant que certains lui ont déjà signalé qu’ils étaient pour la grève. « Nous allons consulter les salariés d’ici vendredi » sur « les échanges avec la direction ce (lundi) matin » et « peut-être que la direction nous recontactera », a dit Frédéric Lecocq. La semaine dernière, la mobilisation des salariés d’ADP a perturbé le trafic aérien jeudi et vendredi dans les deux aéroports, avec des retards de vols mais pas d’annulation.

Pour la direction, le PACT permettra de réaliser des économies nécessaires, alors que la pandémie de Covid-19 a plombé l’activité d’ADP. Face à cette crise, la direction a signé en décembre, avec les syndicats, un accord de rupture conventionnelle collective (RCC) prévoyant 1.150 départs de salariés en 2021, dont 700 non remplacés.