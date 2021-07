Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le stress va monter jusqu’à 8h30. Pour cette première édition du « bac Blanquer » chamboulée par la crise du Covid-19, quelque 715.000 candidats vont en effet découvrir aujourd’hui s’ils ont obtenu le précieux diplôme. Plus de la moitié (53,7 %) présentent le bac général – qui se compose désormais d’un tronc commun complété par deux enseignements de spécialités choisis à la carte par les élèves –, 26,5 % le bac professionnel et 19,8 % le bac technologique. Pour les recalés de justesse, les épreuves de rattrapage démarreront dès mercredi et se tiendront jusqu’au 9 juillet.

Deux mois après sa dernière rencontre avec les partenaires sociaux, Emmanuel Macron va recevoir à nouveau les leaders syndicaux et patronaux ce mardi à partir de 10h30. Les huit chefs de file des grandes centrales syndicales et patronales ont été conviés à l’Elysée, en présence aussi du Premier ministre Jean Castex ainsi que des ministres Bruno Le Maire (Economie) et Elisabeth Borne (Travail). Entre le coronavirus, l’emploi ou encore les retraites, le tour d’horizon des sujets d’actualité va être chargé.

Tapis rouge, glamour et projections : le Festival de Cannes fait ce mardi son grand rouge. Après son annulation en 2020 pour cause de Covid-19, les stars vont pouvoir en fin de journée remonter les célèbres marches pour assister à la projection d’Annette de Leos Carax, cinéaste aussi culte que rare. Pour cette 74e édition, le jury est présidé par Spike Lee, premier artiste noir à ce poste. Quelque 24 films sont en compétition pour décrocher la très convoitée Palme d’or.