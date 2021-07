Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Alors que les restrictions sont presque toutes levées, le ministre de la Santé demande aux Français de ne pas croire pour autant que la victoire finale est acquise. Olivier Véran met ainsi en garde sur une nouvelle expansion du coronavirus dès l'été. « Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant delta qui est très contagieux. L’exemple anglais montre qu’une vague est possible dès la fin juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l’impact sanitaire : gestes barrières, vaccin, tester/alerter/protéger », a assuré le ministre dimanche soir. Pour éviter cette hausse, il a de nouveau appelé les Français à se faire vacciner le plus vite possible.

Alors que des associations de défense des animaux dénoncent régulièrement la maltraitance animale dans certains élevages et abattoirs, le ministre de l’Agriculture a décidé de s’attaquer à ce dossier. Les contrôles vont ainsi être renforcés via des inspections inopinées et généralisées ainsi que la mise en place d’une force d’intervention dès l’automne, a annoncé dimanche soir Julien Denormandie. Pour exposer son plan divulgué par Ouest France, il se rendra ce lundi à l’abattoir SIBCAS de Surgères en Charente-Maritime​.

Le coronavirus plane toujours comme une épée de Damoclès au-dessus du Festival d'Avignon. Un spectacle de la chorégraphe sud-africaine Dada Masilo a été annulé en raison de cas de Covid-19 parmi l’équipe, a annoncé le festival dimanche, à la veille de son ouverture. Les craintes sont grandes que la pandémie vienne une nouvelle fois gâcher la fête. L’édition 2020 du plus prestigieux festival de théâtre au monde avait en effet été annulée. Pour l’édition 2021, le port du masque sera obligatoire dans toute la ville fortifiée, mais les salles pourront accueillir autant de spectateurs que d’habitude.