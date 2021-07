Olivier Véran met en garde le pays sur une nouvelle expansion du coronavirus dès l'été. « Depuis cinq jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant delta qui est très contagieux. L’exemple anglais montre qu’une vague est possible dès la fin juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l’impact sanitaire : gestes barrières, vaccin, tester/alerter/protéger », a assuré le ministre de la Santé ce dimanche soir sur Twitter.

Pour éviter cette hausse, Olivier Véran a de nouveau appelé les Français à se faire vacciner le plus vite possible. « Cette semaine, 4,1 millions d’entre vous avez été vaccinés en centre ou en ville, dont 1,2 million pour votre 1ère injection. Un record. Mais nous devons aller encore plus vite. C’est une course contre la montre qui se joue dans notre pays », assure-t-il.

Olivier Véran évoque « un défi collectif »

« Les vaccins font chuter le risque de forme grave, y compris avec le variant delta. Vacciné, on se contamine beaucoup moins, on transmet beaucoup moins, et on ne vit plus dans le stress. C’est un défi collectif que d’atteindre l’immunité collective, relevons-le ensemble », a ajouté le ministre sur Twitter, alors que la question d'une vaccination obligatoire des soignants est à l'étude au sein de l'exécutif.

Lors d'un déplacement ce dimanche à une édition spéciale du festival de musique Solidays dédiée aux soignants, le ministre a assuré que « demander à un soignant de se vacciner, ce n'est pas le pointer du doigt ». Il s'agit de « leur demander d'aller au bout de leur engagement », alors que certains vaccins sont déjà obligatoires pour eux, a rappelé Olivier Véran. Le taux de vaccination des soignants plafonne à 57% dans les Ehpad et 64% à l'hôpital, selon la Fédération hospitalière de France (FHF).

Des chiffres stables ce dimanche

Les chiffres hospitaliers de l’épidémie de Covid-19 sont restés stables et à un niveau toujours contenu dimanche, selon Santé publique France. Les hôpitaux comptaient dimanche 7.913 malades du Covid-19 (contre 7.912 samedi et 8.986 le dimanche précédent), dont 1.104 en soins critiques (1.102 la veille et 1.345 il y a sept jours).

Du côté des contaminations, 2.549 nouveaux cas (3.006 samedi) ont été confirmés sur les dernières 24 heures. Le taux de positivité, qui représente le nombre de tests positifs par rapport à l’ensemble des tests réalisés, demeure bas, à 0,8 % sur les sept derniers jours.